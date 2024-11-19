У найближчі пів року єОселю фінансуватимуть по 1 млрд грн щомісячно: скільки це кредитів

Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.

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З таким кроком фінансування "єОселі" компанія "Укрфінжитло" працює останні кілька місяців, наголосив керівник дирекції кредитних операцій ПрАТ "Укрфінжитло" Андрій Тарасенко на дискусійній панелі III Українського будівельного конгресу.

"Наш горизонт фінансування - це 600-700 кредитів на місяць. Якщо говорити в грошах - це близько 1 млрд гривень. Такий темп ми тримаємо останні кілька місяців. І на сьогодні є розуміння, що цей темп буде зберігатися і в найближчі 5-6 місяців", - наголосив Тарасенко.

Це менше коштів, ніж прогнозував керівник компанії "Укрфінжитло" Євген Мецгер. У квітні він заявляв, що у 2024 році "ми спланували 19 млрд грн через іпотеку "влити" в економіку країни, тобто видати орієнтовно 12 тисяч кредитів" — тобто по тисячі кредитів на місяць. А чимало рієлторів і банків розповіли про проблеми у фінансуванні популярної іпотеки "єОселя".

Динаміка видачі кредитів у 2022-2024 роках. Інфографіка: Укрфінжитло

Тарасенко нагадав, звідки в "Укрфінжитло" беруться гроші на фінансування "єОоселі".

"Укрфінжитло" не отримує кошти з бюджету. Держава в особі Мінфіну наповнила капітал Укрфінжитла ОВДП і під ці ОВДП ми залучаємо фінансування на вільному ринку: беремо кредити у банків та здійснюємо РЕПО операції. І з цих кошів фінансуємо видачу нових кредитів по єОселі", - пояснив Тарасенко.

Представник компанії наголосив, що "деякі договори вже укладені для залученням цього фінансування - ми твердо кажемо про ці кошти".

"Далі ми працюємо над тим, щоб збільшувати ліміти в банках. Працюємо над тим, щоб залучати міжнародні фінансові інситуції, які нам зможуть допомогти з гарантіями, щоб ми під нього взяли додаткове фінансування", - додав Тарасенко.

Найбільше кредитів позичальники оформили у Києві та Київській області - понад 6,5 тисяч. Інфографіка: Укрфінжитло

Раніше аналітики називали найбільш вразливим місцем державної програми можливу нестабільність "єОселі" з точки зору забезпечення коштів.

Delo.ua писало про те, що на сьогодні "єОселею" скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки цій програмі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів.

Загалом у програмі вже акредитовано 89 забудовників та 10 банків-партнерів.