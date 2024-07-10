Минсоцполитики разработало проект социальной аренды для ВПЛ: какие нововведения предлагаются

Льгота для переселенцев разработана по международным стандартам – по образцу субсидий, которые получают украинские беженцы в европейских государствах.

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Министерство социальной политики Украины предлагает предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Ведомство представило проект нового социального инструмента, разработанного с участием международных организаций, в частности, Совета Европы.

После согласования с заинтересованными сторонами проект будет представлен на рассмотрение правительства. Пилотные проекты с субсидиями сначала будут запущены в одном или нескольких регионах.

Как сообщила во время презентации проекта первая заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, после введения новый инструмент будет действовать параллельно с другим инструментом поддержки ВПЛ - выплатами на проживание, которые составляют 2 000 и 3 000 грн в месяц на человека. Сегодня эти выплаты получают 1,1 млн. переселенцев.

Субсидия на аренду для ВПЛ: какие нововведения и особенности инструмента

Согласно проекту, субсидия на аренду жилья должна назначаться в расчете на количество членов семьи на каждого члена. "Есть социальный норматив относительно минимального количества метров, которые должны предоставляться на человека - 13,5 кв. метров, но не менее 35 квадратных метров на семью", - пояснила Марчак.

Во-вторых, субсидии будут рассчитываться с учетом региональных коэффициентов стоимости аренды жилья и будут учитывать способность семьи самостоятельно оплачивать аренду.

Инфографика: проект Минсоцполитики

Третье условие – ВПЛ смогут рассчитывать на субсидию только при условии заключения официального договора об аренде жилья.

Ключевое нововведение – министерство предложит рынку готовую модель соглашения об аренде на цифровой платформе Пенсионного фонда.

"Не все ВПЛ и арендодатели имеют столь высокий уровень финансовой или юридической грамотности, чтобы самостоятельно подготовить качественно соглашение, пойти к нотариусу и его оформить. Поэтому мы разработали типовое соглашение, которое может быть подписано непосредственно в отделении Пенсионного фонда двумя сторонами или вообще в цифровой форме - в электронном кабинете ПФУ. Таким образом мы максимально упрощаем договорные отношения между арендодателем и арендатором", - пояснила замминистра.

Инфографика: проект Минсоцполитики

Кроме того, в проекте предлагаются выгодные условия для собственников квартир: часть аренды, которую будет компенсировать государство, не будет облагаться налогом.

Важно, что инструмент будет сразу цифровым, отметила Дарья Марчак. Это значит, что можно просто обратиться через электронный кабинет. Пенсионный фонд, имеющий опыт начисления субсидий и льгот для почти 3,3 млн домохозяйств, благодаря обменам данными с другими государственными органами сможет рассчитать все самостоятельно, не требуя от ВПЛ кучу справок.

"Например, я - ВПЛ и хочу получить субсидию на аренду жилья. Во-первых, я должен обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление с указанием количества членов семьи. ПФУ должен рассчитать этот размер исходя из доходов моей семьи, которые фонд видит через государственные реестры. И исходя из того, что семья не должна тратить на аренду жилья по нашему предложению свыше 30% совокупного дохода ", – пояснила замминистра.

"Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, гуманитарными организациями, которые внедряли проекты rent for cash. Этот показатель еще может обсуждаться", – добавила Марчак.

Если смоделировать инструмент на семью из трех человек, арендующих жилье в Днепре, то по предварительным расчетам Минсоцполитики, при аренде квартиры экономкласса в Днепре стоимостью 6182 грн/мес. может получить субсидию 4800 гривен - в случае, если эта семья подпадает под критерий предоставления субсидии в аренду. После расчета человеку придет сообщение о назначении субсидии.

Для расчета суммы пособия будут приниматься социальный норматив площади (13,5 кв.м на одного члена семьи, но не менее 35 кв.м на семью), средний размер аренды квадратного метра жилой площади (193,6 грн по данным Госстата). Рассчитанная сумма будет скорректирована с учетом регионального коэффициента стоимости аренды. По словам представительницы Минсоцполитики, эти коэффициенты также могут изменяться.