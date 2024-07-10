Мінсоцполітики розробило проєкт соціальної оренди для ВПО: які нововведення

Пільга для переселенців розроблена за міжнародними стандартами - за зразком субсидій, які отримують українські біженці в європейських державах.

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Міністерство соціальної політики України пропонує надавати субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Відомство представило проєкт нового соціального інструменту, розробленого за участю міжнародних організацій, зокрема Ради Європи.

Після узгодження із зацікавленими сторонами він буде поданий на розгляд уряду. Пілотні проєкти із субсидіями спочатку будуть запущені у одному або одразу кількох регіонах.

Як повідомила під час презентації проєкту перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, після запровадження новий інструмент діятиме паралельно з іншим інструментом підтримки ВПО - виплатами на проживання, які наразі становлять 2 000 та 3 000 грн на місяць на особу. Сьогодні ці виплати отримують 1,1 млн переселенців.

Субсидія на оренду для ВПО: які нововведення та особливості інструменту

Згідно з проєктом, субсидія на оренду житла має призначатись з розрахунку на кількість членів родини на кожного члена. "Є соціальний норматив щодо мінімальної кількості метрів, які мають надаватися на особу - 13,5 кв.метрів, але не менше ніж 35 квадратних метрів на родину", - пояснила Марчак.

Інфографіка: проєкт Мінсоцполітики

По-друге, субсидії розраховуватимуться із врахуванням регіональних коефіцієнтів вартості оренди житла, і враховуватимуть спроможність родини самостійно оплачувати оренду.

Третя умова - ВПО зможуть розраховувати на субсидію лише за умови укладання офіційного договору про оренду житла.

Ключове нововведення - міністерство запропонує ринку готову модель угоди про оренду на цифровій платформі Пенсійного фонду.

"Не всі ВПО та орендодавці мають настільки високий рівень фінансової чи юридичної грамотності, щоб самостійно підготувати якісно угоду, піти до нотаріуса та її оформити. Тому ми розробили типову угоду, яка може бути підписана безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду двома сторонами або взагалі в цифровій формі - в електронному кабінеті ПФУ. Таким чином ми максимально спрощуємо договірні відносини між орендодавцем і орендарем", - пояснила заступниця міністра.

Інфографіка: проєкт Мінсоцполітики

Окрім того, у проєкті пропонуються вигідні умови для власників квартир: частина оренди, яку компенсуватиме держава, не буде оподатковуватись.

Важливо, наголосила Дарія Марчак, що інструмент буде одразу цифровим. Це означає, що можна буде просто звернутися через електронний кабінет. Пенсійний фонд, який має досвід нарахування субсидій та пільг для майже 3,3 млн домогосподарств, завдяки обмінам даними з іншими державними органами зможе розрахувати все самостійно, не вимагаючи від ВПО купи довідок.

"Наприклад, я - ВПО і хочу отримати субсидію на оренду житла. По-перше, я маю звернутись до Пенсійного фонду, подати заяву із зазначенням кількості членів родини. ПФУ має розрахувати цей розмір, виходячи з доходів моєї родини, які фонд бачить через державні реєстри. І виходячи з того, що родина не має витрачати на оренду житла за нашою пропозицією понад 30% сукупного доходу", - пояснила заступниця міністра.

"Встановлюючи цей норматив, ми консультувалися з міжнародними партнерами, з гуманітарними організаціями, які впроваджували проєкти rent for cash. Цей показник іще може обговорюватися", - додала Марчак.

Якщо змоделювати інструмент на сім'ю з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то за попередніми розрахунками Мінсоцполітики, вартість оренди квартири економкласу у Дніпрі може становити із субсидією 4800 гривень замість повної вартості - 6182 гривень - у разі, якщо ця родина підпадає під критерій надання субсидії на оренду. Після розрахунку людині надійде повідомлення про призначення субсидії.

Для розрахунку суми допомоги братимуть соціальний норматив площі (13,5 кв.м на одного члена родини, але не менш як 35 кв.м на родину), середній розмір оренди квадратного метра житлової площі (193,6 грн за даними Держстату). Розрахована сума буде скоригована з урахуванням регіонального коефіцієнта вартості оренди. За словами представниці Мінсоцполітики, ці коефіцієнти також можуть змінюватися.