Еще более 5000 семей получат выплаты в рамках программы "Теплая зима"

Еще более 5 тысяч семей получат выплату в рамках программы "Теплая зима". Эта инициатива была введена в конце 2024 года, чтобы помочь малоимущим семьям и внутренне перемещенным лицам с детьми подготовиться к зимнему сезону.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Размер пособия составляет 6500 гривен на каждого ребенка до 18 лет.

В декабре 2024 года из-за отключения электроэнергии и необходимости уточнения данных некоторые семьи не смогли вовремя получить выплаты.

Чтобы решить эту проблему, правительство приняло решение провести доначисление помощи тем, кто имел на нее право, но не получил ее по техническим причинам.

Кто может получить помощь

Программа направлена на поддержку:

Малообеспеченных семей с детьми;

Семей ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание;

Лиц с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что в течение декабря 2024 благодаря программе "Теплая зима" помощь получили более 594 тысяч украинцев. Общая сумма выплат составила 3,9 миллиарда гривен.

Выплаты стали частью комплексного пакета "Зимней поддержки", который помогает самым уязвимым категориям населения приобрести теплые вещи для детей и пережить холодное время года.

Министерство призывает всех граждан, подпадающих под критерии программы, проверить свои данные и воспользоваться возможностью получить надлежащую помощь.

Напомним, в декабре 2024 почти 600 тысяч украинцев получили помощь в рамках этой программы.