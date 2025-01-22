Ще понад 5000 родин отримають виплати в межах програми "Тепла зима"

Ще понад 5 тисяч родин отримають виплату допомоги в межах програми "Тепла зима". Ця ініціатива була впроваджена наприкінці 2024 року, щоб допомогти малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з дітьми підготуватися до зимового сезону.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Розмір допомоги становить 6500 гривень на кожну дитину до 18 років.

У грудні 2024 року через відключення електроенергії та необхідність уточнення даних деякі родини не змогли вчасно отримати виплати.

Щоб вирішити цю проблему, уряд прийняв рішення провести донарахування допомоги тим, хто мав на неї право, але не отримав її з технічних причин.

Хто може отримати допомогу

Програма спрямована на підтримку:

Малозабезпечених сімей з дітьми;

Сімей ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання;

Осіб з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що протягом грудня 2024 року завдяки програмі "Тепла зима" допомогу отримали понад 594 тисячі українців. Загальна сума виплат склала 3,9 мільярда гривень.

Виплати стали частиною комплексного пакету "Зимової підтримки", який допомагає найуразливішим категоріям населення придбати теплі речі для дітей та пережити холодну пору року.

Міністерство закликає всіх громадян, які підпадають під критерії програми, перевірити свої дані та скористатися можливістю отримати належну допомогу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року майже 600 тисяч українців отримали допомогу в межах цієї програми.