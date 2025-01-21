Правительство вносит изменения в соцпрограмму "Тепла зима": кто еще получит 6500 грн

Малообеспеченные семьи и переселенцы, которые по техническим причинам не попали в список получателей единовременной денежной помощи в рамках программы "Тепла зима" в прошлом году, в этом году смогут получить по 6500 грн на каждого ребенка.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

О каких изменениях идет речь

Правительство совершенствует социальную программу — "Тепла зима", которая предусматривает выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), отметил Шмыгаль.

Эти средства предназначены для покрытия наиболее неотложных потребностей, в частности на приобретение теплых вещей для детей.

В декабре 2024 года почти 600 тысяч украинцев получили помощь в рамках этой программы.

Шмигаль рассказал, что правительство вносит изменения в программу, чтобы семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в список получателей помощи, теперь смогли ее получить.

Программа "Тепла зима"

В течение декабря 2024 семьи из числа малообеспеченных и внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, получили по 6500 грн на каждого ребенка.

Эти средства можно потратить на приобретение теплой одежды, обуви и других необходимых вещей для зимы.

Выплата в размере 6500 грн была предоставлена:

семьям, которые являются малообеспеченными семьями с детьми, получающими социальную помощь от государства;

семьям-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание;

лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Выплата была назначена автоматически.

Delo.ua ранее сообщалось, что украинцы получат тысячу гривен от государства этой зимой. Программа помощи инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.