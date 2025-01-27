В Минсоцполитики объяснили, почему субсидию на аренду жилья будут выдавать только по официальному договору

С 29 января внутренние переселенцы могут оформлять субсидию на аренду жилья.

Оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды, сообщила министр социальной политики Оксана Жолновична пресс-конференции в Киеве.

"Неважно, будет ли это ФЛП или компания, которая предоставляет жилье в аренду. Это может быть любой человек, имеющий жилье и готовый предоставить его в аренду. Но договор должен быть официальным", — подчеркнула Жолнович.

Форма сделки на аренду, которая должна быть заключена в письменном виде, утверждена и размещена на сайте министерства. Договор призван защитить права и предоставить гарантии как арендатору, так и арендодателю, подчеркнула Жолнович.

Кроме того, по словам Жолновича, украинский рынок аренды сегодня работает так, чтобы оптимизировать налоги. А задача министерства — сделать невозможным использование государственных средств в "серых" схемах.

"Все финансовые операции в стране должны происходить легально по умолчанию, а во время войны — тем более. Для того чтобы помочь арендаторам преодолеть сложившуюся годы практику, мы в стоимости субсидии закладываем стоимость налогов. При чем закладываем для физических лиц — 19% НДФЛ и стоимость военного сбора", — объяснила глава министерства.

Несмотря на компенсацию от государства эти налоги не возвращаются в государственный бюджет, а идут в местные бюджеты, подчеркнула Жолнович.

"Это такой таргетированный оборот денег, что и общины будет стимулировать принимать у себя внутренне перемещенных лиц. Потому что это будет дополнительный доход для общин", — добавила чиновник.

Сумма компенсации для каждой семьи будет рассчитываться, как и субсидия на жилищно-коммунальные услуги.

"Компенсация учитывает предельную рыночную стоимость квадратных метров в конкретном регионе, количество человек и соответственно норматив жилья на каждого человека", — подчеркнула Жолнович.

Как сообщалось, субсидией смогут воспользоваться ВПЛ, уехавшие из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеющие собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтоженное или непригодное для проживания; которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого; арендующие жилье и тратящие на него существенную часть своих доходов.

В частности, субсидию будут предоставлять при условии, что арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями; если арендатор не получает от государства пособия на жительство ВПЛ; или если арендодатель жилья уже не получает на него компенсацию по программе "Прихисток".

Ранее Delo.ua писало о том, как оформить судсидию на аренду жилья для ВПЛ .