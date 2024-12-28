ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья во всех регионах: какие условия

В рамках программы "Зимова підтримка" правительство вводит субсидии по аренде жилья для внутренне перемещенных лиц. Получить ее смогут те, кто тратит на аренду жилья более 20% своих доходов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.

Кто сможет получить субсидии

"Вынужденные переселенцы, тратящие более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что данная программа заработает уже в январе следующего года и будет действовать во всех регионах.

Согласно принятому решению, субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах.

По словам Шмыгаля, правительство также компенсирует арендодателям часть налогов на доход при сдаче квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору.

Кто может получить субсидию?

Отмечается, что субсидия предоставляется, если семья должна оплачивать коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально, учитывая средний доход на одного человека в семье.

Также учитывается имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления.

Сообщается, что жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного или неотапливаемого сезона и рассчитывается с учетом его продолжительности. На следующий сезон она рассчитывается. автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Заметим, через десять месяцев 2024 года украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн субсидий и льгот.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов, какие необходимы документы, изменения в процедуре и какие основания для отказа в материале Delo.ua.