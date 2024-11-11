Кто может получить субсидию и какие документы необходимы

Субсидии на отопительный период назначаются автоматически, без дополнительных обращений. Подать заявление необходимо, если вы оформляете выплату впервые, погасили задолженность или есть изменения, например, в составе семьи.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кому нужно подать заявление на получение субсидии?

Заметим, что жилищная субсидия – государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Лично обращаться для назначения субсидии следует:

людям, ранее не получавшим субсидию и только планирующим ее оформить;

людям, которым не была назначена субсидия в предыдущем периоде из-за задолженности, однако ее удалось погасить или реструктуризировать.

Также необходимо обратиться в Пенсионный фонд, подав новое заявление и декларацию:

если у вас произошли изменения в имущественном состоянии (например, кто-то из семьи приобрел квартиру/земельный участок/авто);

есть изменения в составе семьи (например, взрослый ребенок теперь живет отдельно или кто-то уехал за границу);

изменился социальный статус или перечень жилищно-коммунальных услуг.

Кто может получить субсидию?

Отмечается, что субсидия предоставляется, если семья должна оплачивать коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально, учитывая средний доход на одного человека в семье.

Также учитывается имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления.

Сообщается, что жилищная субсидия назначается до даты окончания отопительного или неотапливаемого сезона и рассчитывается с учетом его продолжительности. На следующий сезон она рассчитывается автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Однако обратиться все же необходимо, если :

в составе вашей семьи есть внутренне перемещенные лица;

не все зарегистрированные члены семьи проживают по месту регистрации;

вы арендуете жилье;

вы хотите назначить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.



Заметим, за десять месяцев 2024 года украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн субсидий и льгот.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов, какие необходимы документы, изменения в процедуре и какие основания для отказа в материале Delo.ua.