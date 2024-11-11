Хто може отримати субсидію та які документи необхідні

Субсидії на опалювальний період призначаються автоматично, без додаткових звернень. Подати заяву необхідно, якщо оформлюєте виплату вперше, погасили заборгованість або є зміни, наприклад, у складі сім'ї.

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Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Кому необхідно подати заяву на отримання субсидії?

Зауважимо, що житлова субсидія – це державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

Особисто звертатися для призначення субсидії треба:

людям, які раніше не отримували субсидію і лише планують її оформити;

людям, яким не була призначена субсидія у попередньому періоді через заборгованість, проте її вдалося погасити або реструктуризувати.

Також необхідно звернутися до Пенсійного фонду, подавши нову заяву та декларацію:

якщо у вас відбулися зміни у майновому стані (наприклад, хтось із сім"ї придбав квартиру/земельну ділянку/авто);

є зміни у складі родини (наприклад, доросла дитина тепер живе окремо або хтось виїхав за кордон);

змінився соціальний статус чи перелік житлово-комунальних послуг.

Хто може отримати субсидію?

Зазначається, що субсидія надається, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж розраховують індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в сім'ї.

Також враховують майновий стан домогосподарства і норми споживання.

Повідомляється, що житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального чи неопалювального сезону і розраховується з урахуванням його тривалості. На наступний сезон вона розраховується автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно.

Проте звернутися все ж таки необхідно, якщо:

у складі вашої сім'ї є внутрішньо переміщені особи;

не всі зареєстровані члени сім'ї проживають за місцем реєстрації;

ви орендуєте житло;

ви бажаєте призначити житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Зауважимо, за десять місяців 2024 року українцям було нараховано і виплачено близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг.

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років, які необхідні документи, зміни в процедурі та які підстави для відмови, у матеріалі Delo.ua.