Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон 2024-2025: як перевірити суму допомоги

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років.

З початком опалювального сезону ПФУ автоматично перераховує розмір житлових субсидій отримувачам цих виплат. Адже до переліку комунальних послуг додається послуга опалення, за неї необхідно сплачувати, відповідно розмір субсидії має зростати.

Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів), йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді», – пояснили в фонді.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Для тих, хто не встиг подати документи на субсидію, у фонді нагадали, що це можна зробити будь-яким зручним способом:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

«У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Як розраховується розмір субсидії

Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Формула допомоги. Як нараховується субсидія. Інфографіка: ПФУ

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму – з 1.01.2024 року він становить 2920 грн. Результат ділиться на два (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано автоматично - без потреби додаткових звернень.

«Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги і лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ. Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства», – зазначили у ПФУ.

Раніше у Мінсоцполітики запевнили, що розмір субсидії збільшиться через зростання тарифу на електроенергію. 31 травня уряд встановив новий тариф на електроенергію для споживачів – він становить 4,32 грн/кіловат на годину до 30 квітня 2025 року. КМУ також повідомив, що протягом опалювального періоду – з 1 жовтня 2024-го по 30 квітня 2025 року – діятиме пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки – 2,64 гривень за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат на годину на місяць.