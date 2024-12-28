ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла в усіх регіонах: які умови

В межах програми "Зимова підтримка" уряд запроваджує субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Отримати її зможуть ті, хто витрачає на оренду житла понад 20% від своїх доходів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

Хто зможе отримати субсидії

"Вимушені переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть податися на субсидію, і держава частково компенсує їм ці витрати", — підкреслив Шмигаль.

Він додав, що зазначена програма запрацює вже у січні наступного року і діятиме в усіх регіонах.

Відповідно до прийнятого рішення, субсидія на оренду житла для ВПО тепер буде діяти в усіх регіонах.

За словами Шмигаля, уряд також компенсує орендодавцям частину податків на дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором.

Хто може отримати субсидію?

Зазначається, що субсидія надається, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж розраховують індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в сім'ї.

Також враховують майновий стан домогосподарства і норми споживання.

Повідомляється, що житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального чи неопалювального сезону і розраховується з урахуванням його тривалості. На наступний сезон вона розраховується автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно.

Зауважимо, за десять місяців 2024 року українцям було нараховано і виплачено близько 29,6 млрд грн субсидій і пільг.

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років, які необхідні документи, зміни в процедурі та які підстави для відмови, у матеріалі Delo.ua.