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В Мінсоцполітики пояснили, чому субсидію на оренду житла видаватимуть лише за офіційним договором
Із 29 січня внутрішні переселенці зможуть оформляти субсидію на оренду житла.
Оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолновична пресконференції в Києві.
"Неважливо, буде це ФОП або компанія, яка надає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, яка має житло і готова надати його в оренду. Але договір має бути офіційним", - пояснила Жолнович.
Форма угоди на оренду, яка має бути укладена письмово, затверджена і розміщена на сайті міністерства. Договір покликаний захистити права і надати гарантії як орендарю, так і орендодавцю.
Окрім того, за словами Жолнович, український ринок оренди сьогодні працює так, щоб оптимізувати податки. А завдання міністерства - унеможливити використання державних коштів в "сірих" схемах.
"Усі фінансові операції в країні мають відбуватися легально за замовчуванням, а під час війни - тим більше. Для того щоб допомогти орендарям подолати практику, яка склалась роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При чому закладаємо для фізичних осіб - 19% ПДФО і вартість військового збору", - пояснила очільниця міністерства.
Попри компенсацію від держави, ці податки не повертаються в державний бюджет, а йдуть в місцеві бюджети, наголосила Жолнович.
"Це такий таргетований оборот грошей, що й громади стимулюватиме приймати в себе внутрішньо переміщених осіб. Тому що це буде додатковий дохід для громад", -додала високопосадовиця.
Cума компенсації для кожної родини розраховуватиметься як і субсидія нажитлово-комунальні послуги.
"Компенсація враховує граничну ринкову вартість квадратних метрів у конкретному регіоні, кількість осіб і відповідно норматив житла на кожну людину", - наголосила Жолнович.
Як повідомлялося, субсидією зможуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання; які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.
Зокрема, субсидію надаватимуть за умови, що орендар та орендодавець не пов'язані родинними стосунками; якщо орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО; або якщо орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".
Раніше Delo.ua писало проте, як оформити судсидію на оренду житла для ВПО.