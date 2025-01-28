В Закарпатье построили жилье для семей работников релоцированного бизнеса

В Тячеве на Закарпатье построили дом на 28 квартир, в которых проживают семьи работников ГП "Ламелла" среди вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Мирослав Балецкий.

Этот проект удалось реализовать совместно с Тячевской общиной, упомянутым предприятием и ОВА в рамках соответствующей региональной программы.

На данный момент свободными остаются только две квартиры, что свидетельствует о высоком спросе на данный объект.

Учитывая, что процесс релокации бизнеса в Закарпатье продолжается, спрос на строительство жилья остается чрезвычайно актуальным.

В этом контексте совместно с Тячевской общиной привлекаются предприниматели для реализации проекта строительства нового многоквартирного дома для работников. Такая инициатива позволит обеспечить нуждаемость в жилье и будет способствовать развитию местной инфраструктуры и экономики региона, отмечает Балецкий.

О ГП "Ламелла"

ГП "Ламелла" специализируется на изготовлении мебели из натурального дерева, от массива древесины до готовых изделий и является крупнейшим производителем такой мебели в Закарпатье.

Среди клиентов компании – крупные ритейлеры, международные сети, интернет-магазины и нишевые мебельные бутики Европы.

Продукция фабрики мебели "Ламелла" представлена в Европе под брендом ТМ "Furniteco" — товаропроводящей компании холдинга, в ассортименте которой представлена наиболее востребованная на рынке Европы мебель из массива.

Доставка мебели из натурального дерева "Ламелла" производится под брендом Furniteco по всей территории Европы со склада в Таллине (Эстония).

Напомним, как сообщал председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, ГП "Ламелла" в Тячевском городском территориальном обществе Закарпатья в связи с расширением производства ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Бангладеш.