На Закарпатті побудували житло для родин працівників релокованого бізнесу

У Тячеві на Закарпатті збудували будинок на 28 квартир, в яких проживають родини працівників ДП “Ламелла” серед вимушених переселенців.

Про це повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослав Балецький.

Зазначається, що цей проєкт вдалося реалізувати спільно з Тячівською громадою, згаданим підприємством та ОВА в межах відповідної регіональної програми.

На поточний момент вільними залишаються лише дві квартири, що свідчить про високий попит на даний об'єкт.

З огляду на те, що процес релокації бізнесу на Закарпаття продовжується, попит на будівництво житла залишається надзвичайно актуальним.

У цьому контексті, спільно з Тячівською громадою, залучаються підприємці для реалізації проекту зведення нового багатоквартирного будинку для працівників. Така ініціатива дозволить забезпечити потребу в житлі та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури і економіки регіону, відзначає Балецький.

Про ДП "Ламелла"

ДП "Ламелла" спеціалізується на виготовленні меблів із натурального дерева, від масиву деревини до готових виробів і є найбільшим виробником таких меблів на Закарпатті.

Серед клієнтів компанії — великі ритейлери, міжнародні мережі, інтернет-магазини та нішеві меблеві бутики Європи.

Продукція фабрики меблів “Ламелла” представлена в Європі під брендом ТМ "Furniteco" – товаропровідної компанії холдингу, в асортименті якої представлені найбільш затребувані на ринку Європи меблі з масиву.

Доставка меблів з натурального дерева "Ламелла" виконується під брендом Furniteco по всій території Європи зі склада в Талінні (Естонія).

Нагадаємо, як повідомляв голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, ДП "Ламелла" у Тячівській міській територіальній громаді Закарпаття у зв’язку з розширенням виробництва веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Бангладеш.