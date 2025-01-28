Чому підприємство на Закарпатті наймає працівників з Бангладеш?

Підприємство “Ламелла” на Закарпатті, котре спеціалізується на виготовленні меблів за допомогою міжнародних рекрутерів наймає працівників із Бангладеш, намагаючись таким чином подолати дефіцит робочої сили в регіоні.

Про це повідомив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі "Укрінформу".

Люди не йдуть працювати

"У нас дійсно проблеми із кадрами, люди просто не йдуть працювати тому, що потрібно ставати на облік у ТЦК. У нас є бронь для 50% чоловіків, разом із тим 50 людей з підприємства мобілізовані та служать, є поранені, які вже демобілізувалися. Є також жінки, які заміняють чоловіків – але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати", - зауважив Щербан.

За його словами, саме тому підприємство шукає робочу силу, а одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала найняти працівників із Бангладеш.

Які умови для трудових мігрантів

Наразі трудові мігранти перебувають на етапі оформлення віз. Утім, йдеться далеко не про сотні робітників, а всього про три десятки.

"Їх потрібно навчити та побачити, як вони зможуть працювати на верстатах. Ми пропонуємо їм нашу середню заробітну плату – у нас по підприємству вона становить 25 тис. грн", - розповів Щербан.

Він пояснив, що наймати робітників з ближніх країн, наприклад з Румунії, що сусідить з регіоном, немає сенсу, бо румунам вигідніше влаштуватися на роботу до Німеччини чи Ірландії на європейські зарплати.

Наразі жоден із бангладешців у Тячів іще не приїхав, проте на підприємстві переконані, що якоїсь дискримінації робітників із Азії від місцевих не буде.

"У нас до війни була практика залучати на роботу вахтовим методом 80 робітників зі Східної України – тоді також були проблеми із робочою силою, адже більшість місцевих воліли виїжджати на роботу на заробітки", – Підкреслив Щербан.

Він також додав, що 99% виробництва продукції йде на експорт, на ринку України продається всього пів відсотка із виробленої продукції.

Наразі на ДТ "Ламелла" працює 430 людей. Підприємство є бюджетоутворюючим в регіоні.

Нагадаємо, як повідомляв голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, ДП "Ламелла" у Тячівській міській територіальній громаді Закарпаття у зв’язку з розширенням виробництва веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Бангладеш.

Зауважимо, за час війни місцеве населення Закарпаття скоротилося: з регіону виїхали 300 тис. жителів працездатного віку. Натомість область отримала 350 тис. внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких не є працездатними, оскільки це люди з інвалідністю, пенсіонери чи мами з дітьми.