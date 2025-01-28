Почему предприятие в Закарпатье нанимает работников из Бангладеш?

Предприятие "Ламелла" на Закарпатье, специализирующееся на изготовлении мебели с помощью международных рекрутеров нанимает работников из Бангладеш, пытаясь таким образом преодолеть дефицит рабочей силы в регионе.

Об этом сообщил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан в комментарии "Укринформу".

Люди не идут работать

"У нас действительно проблемы с кадрами, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК. У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть уже демобилизованные раненые". Есть также женщины, которые заменяют мужчин, но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять», — отметил Щербан.

По его словам, именно поэтому предприятие ищет рабочую силу, а одно из международных рекрутинговых агентств предложило нанять работников из Бангладеш.

Какие условия для трудовых мигрантов

В настоящее время трудовые мигранты находятся на этапе оформления виз. Впрочем, речь идет далеко не о сотнях рабочих, а всего о трех десятках.

"Их нужно научить и увидеть, как они смогут работать на станках. Мы предлагаем им нашу среднюю заработную плату – у нас по предприятию она составляет 25 тыс. грн", – рассказал Щербан.

Он объяснил, что нанимать рабочих из ближних стран, например из соседней с регионом Румынии, нет смысла, потому что румынам выгоднее устроиться на работу в Германию или Ирландию на европейские зарплаты.

Пока ни один из бангладешцев в Тячев еще не приехал, однако на предприятии убеждены, что какой-то дискриминации рабочих из Азии от местных не будет.

"У нас до войны была практика привлекать на работу вахтовым методом 80 рабочих из Восточной Украины – тогда тоже были проблемы с рабочей силой, ведь большинство местных предпочитали выезжать на работу на заработки", – подчеркнул Щербан.

Он также добавил, что 99% производства продукции идет на экспорт, на рынке Украины продается всего полпроцента из производимой продукции.

В настоящее время на ДТ "Ламелла" работает 430 человек. Предприятие бюджетообразующее в регионе.

Напомним, как сообщал председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, ГП "Ламелла" в Тячевском городском территориальном обществе Закарпатья в связи с расширением производства ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Бангладеш.

Заметим, за время войны местное население Закарпатья сократилось: из региона уехали 300 тыс. жителей трудоспособного возраста Зато область получила 350 тыс. внутренне перемещенных лиц, подавляющее большинство из которых не трудоспособны, поскольку это люди с инвалидностью, пенсионеры или мамы с детьми.