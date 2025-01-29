В Україні запрацював новий механізм підтримки ВПО: деталі

Сьогодні, 29 січня, запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

ВПО зможуть одночасно отримувати і житлову субсидію, і субсидію на оренду житла

Зазначається, що субсидія на оренду житла для переселенців - це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації.

Водночас, як підкреслюють в Мінсоцполітики, ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово - комунальні послуги.

“Ми передбачили одним із елементів допомоги офіційний договір оренди квартири, в якому можна визначити і права, і обов'язки сторін. Фактично це – захист людини від того, що її безпідставно виселять з помешкання на другий день проживання. Водночас, це захист і для орендодавця - щоб була вчасно сплачена орендна плата та комунальні платежі”, – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто зможе скористатися субсидією?

Оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

Також важливо пам'ятати, що орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами, орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, орендодавець не отримує компенсацію за програмою «Прихисток».

Оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Як пояснюють в Мінсоцполітики, розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини згідно середнього доходу на одну особу в сім'ї та вартості оренди житла в конкретному регіоні.

Важливо зазначити, що механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір, виходячи з вартості оренди житла в межах соціальних нормативів).

Раніше Delo.ua писало проте, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО і які документи необхідні.

У 2025 році в Україні працює кілька інструментів для того, щоб отримати квартиру для ВПО замість втраченого житла під час воєнних дій. Delo.ua з'ясувало, які житлові програми мають найкращі умови для переселенців.