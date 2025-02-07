Субсидию на аренду жилья получила первая семья ВПЛ: с начала программы подано всего 50 заявок

В Украине выдана первая субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Семье, проживающей в Закарпатье, было назначено 4,7 тыс. грн ежемесячных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что 6 февраля первая семья ВПЛ получила назначение субсидии на аренду жилья.

После валидации заявления и информации о получателях субсидия была назначена семье из 2-х ВПЛ, проживающих в Закарпатской области. Общий размер назначенной субсидии составляет 4758 грн в месяц.

Как сообщается, арендодатель, официально предоставляющий жилье в аренду для этой семьи, будет получать от государства компенсацию налогов в размере 2 352 грн (компенсация исчисляется за каждый месяц, но выплачивается раз в квартал).

"Субсидия на аренду — это совершенно новый инструмент. В рамках субсидии на аренду мы будем поддерживать семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но стоимость аренды составляет чрезмерное бремя для их семейного бюджета. Кроме того, мы будем компенсировать арендодателям ставки налога по обязательствам, которые у них возникают. не желает заключать официальные договоры. Мы этот вопрос закрываем, обеспечивая уплату налогов вместо собственника жилья", — подчеркнула министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Как рассказала заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Алена Краснова, первые 50 заявлений на назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц уже поступили в ведомство.

Напомним, 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья. Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Но оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды.

В настоящее время 90% рынка аренды жилья в Украине находится в тени, поэтому вряд ли новый механизм поддержки ВПЛ сможет заработать в полной мере. Также этим можно объяснить и такое малое количество поданных заявлений на субсидию, ведь большинство переселенцев не имеют официального договора аренды, потому что владельцы недвижимости не желают платить налоги.

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