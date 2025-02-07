90% рынка аренды жилья в Украине находится в тени: сколько денег теряет бюджет

В Украине ежегодно заключается до 1,5 миллиона соглашений об аренде жилья, из которых 90% – неофициально.

Об этом сообщила директор ОО "Институт жилья" Алина Москаленко, передает "Укринформ".

По ее словам, в отличие от развитых стран рынок аренды жилья в Украине находится в тени. Общее количество соглашений по аренде составляет около 1,5 миллиона в год.

"Есть данные, что около 90% этих соглашений, то есть где-то 1 350 000, заключаются неофициально, что приводит к потерям сумасшедших средств в бюджете из-за неуплаты налогов", — отметила Москаленко.

Легализация рынка аренды жилья

Эксперт напомнила, что в настоящее время в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом №12377 об основных принципах жилищной политики, который должен урегулировать введение механизма доступной аренды.

Этим законопроектом предусмотрено, что право пользования жильем должно возникать только на основании официально заключенных договоров, обязательно должны подлежать государственной регистрации.

"В то же время мы понимаем, что без налогового и экономического стимулирования ни одна модель удешевления аренды не может заработать эффективно, и введение только требования регистрации права пользования без соответствующих экономических стимулов не будет иметь положительного результата. Поэтому считаем, что проблема детенизации рынка аренды нуждается в комплексном подходе", — подчеркнула Москаленко.

Она добавила, что в настоящее время обсуждается возможность внесения изменений в налоговый кодекс относительно уменьшения размера НДФЛ, уплачиваемого физическим лицом с доходов, полученных за предоставление жилья в аренду, до 5% вместо установленных для данного вида договоров 18%.

"Сейчас средний размер арендной платы за жилье по Украине составляет 10-15 тысяч грн. При уменьшении НДФЛ до 5% и выводе из тени этого рынка мы получим по меньшей мере 12 млрд грн дополнительных доходов в бюджет на год. А еще есть военный сбор, который теряется государством. А еще есть поступления административного сбора за регистр. 2 млрд грн уже превысят расходы на программу по предоставлению субсидий переселенцам на аренду", — резюмировала эксперт.

Напомним, 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья. Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Но оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды.

Заметим, аренда квартир в Киеве в течение 2024 года подорожала более чем на 30% — во всех районах и типах жилья. Однако в январе 2025 года в некоторых категориях цены существенно просели.

Больше о трендах на рынке аренды недвижимости в Украине читайте в статье "Вниз или вверх: что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году".