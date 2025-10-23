ЕИБ выделил Украине 46,1 млн евро на восстановление городской инфраструктуры

Украина получила 46,1 млн. евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета.

Финансирование направлено на поддержку энергоэффективных общественных зданий, городского транспорта и обеспечение функционирования основных муниципальных услуг, которые продолжают работать на войне.

Проекты и города-участники

Финансирование распределено между четырьмя ключевыми проектами, которые будут внедряться в Днепре, Каменском, Ковеле, Кременчуге, Киеве, Луцке, Львове, Николаеве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Корее, а именно:

Энергоэффективность общественных зданий в Украине (4,8 млн. евро). Модернизация школ, садов и больниц: утепление фасадов, замена окон и модернизация систем отопления в 3 городах;

Программа развития муниципальной инфраструктуры (13,3 млн. евро). Восстановление уличного освещения, модернизация водоснабжения, утепление школ и садов, рекультивация свалки в 5 городах;

Городской общественный транспорт Украины и Городской общественный транспорт Украины 2 (28 млн. евро). Закупка подвижного состава общественного транспорта в 9 городах.

ЕИБ уже предоставил Украине более 168 млн. евро на проекты по восстановлению и развитию социальной и критической инфраструктуры, которые внедряются под координацией Минразвития общин и территорий Украины.

Финансирование стало возможно благодаря инициативе ЕС Ukraine Facility и привлечению средств под гарантии Европейской Комиссии.

В июле ЕИБ предоставил новый пакет финансирования для Украины на общую сумму 600 млн евро. Средства будут направлены на восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и реконструкцию общин.