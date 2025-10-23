Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,05

41,92

EUR

49,00

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕИБ выделил Украине 46,1 млн евро на восстановление городской инфраструктуры

евро
ЕИБ выделил Украине 46,1 млн евро / Depositphotos

Украина получила 46,1 млн. евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства поступили в специальный фонд государственного бюджета.

Финансирование направлено на поддержку энергоэффективных общественных зданий, городского транспорта и обеспечение функционирования основных муниципальных услуг, которые продолжают работать на войне.

Проекты и города-участники

Финансирование распределено между четырьмя ключевыми проектами, которые будут внедряться в Днепре, Каменском, Ковеле, Кременчуге, Киеве, Луцке, Львове, Николаеве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Корее, а именно:

  • Энергоэффективность общественных зданий в Украине (4,8 млн. евро). Модернизация школ, садов и больниц: утепление фасадов, замена окон и модернизация систем отопления в 3 городах;
  • Программа развития муниципальной инфраструктуры (13,3 млн. евро). Восстановление уличного освещения, модернизация водоснабжения, утепление школ и садов, рекультивация свалки в 5 городах;
  • Городской общественный транспорт Украины и Городской общественный транспорт Украины 2 (28 млн. евро). Закупка подвижного состава общественного транспорта в 9 городах.

ЕИБ уже предоставил Украине более 168 млн. евро на проекты по восстановлению и развитию социальной и критической инфраструктуры, которые внедряются под координацией Минразвития общин и территорий Украины.

Финансирование стало возможно благодаря инициативе ЕС Ukraine Facility и привлечению средств под гарантии Европейской Комиссии.

В июле ЕИБ предоставил новый пакет финансирования для Украины на общую сумму 600 млн евро. Средства будут направлены на восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и реконструкцию общин.

Автор:
Татьяна Гойденко