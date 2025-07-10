600 млн євро на енергетику, дороги та бізнес: ЄІБ представив новий пакет для України

Європейський інвестиційний банк та Єврокомісія оголосили на URC2025 у Римі новий пакет фінансування для України на загальну суму 600 млн євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку малого бізнесу та реконструкцію громад.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву під час конференції URC2025 у Римі.

Фінансування відновлення України

"Угоди, оголошені сьогодні, відображають силу нашої відданості Україні та нашу рішучість реагувати на найнагальніші потреби країни – через критичну інфраструктуру, підтримку бізнесу в Україні та компаній ЄС, які бажають торгувати та експортувати до країни", – сказала президент ЄІБ Надія Кальвіньо.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у межах нового пакета підтримки України обсягом близько EUR600 млн, оголошеного на URC2025 у Римі, спрямує фінансування на ключові напрями відновлення країни. Основна частина допомоги надається у вигляді позик, підкріплених гарантіями ЄС.

120 млн євро кредиту отримає компанія "Укргідроенерго" — кошти використають на реконструкцію трьох гідроелектростанцій: Канівської, Кременчуцької та Дніпровської, а також на термінові заходи для підтримки стабільного електропостачання під час атак на енергосистему.

Ще 100 млн євро буде спрямовано на модернізацію теплопостачання. По EUR50 млн отримає Укргазбанк і Ощадбанк для подальшого кредитування муніципалітетів. Місцева влада зможе інвестувати в децентралізоване виробництво тепла, "зелену" енергетику та енергоефективність у соціальній інфраструктурі.

Агентство відновлення отримає 134 млн євро кредиту на відновлення транспортної інфраструктури, зокрема, доріг і мостів, включно з трасою М06 Київ–угорський кордон. Це сприятиме зміцненню логістичних зв’язків із ЄС у межах ініціативи "Смуги солідарності".

Для підтримки малого та середнього бізнесу передбачено три кредити: 100 млн євро— Укрексімбанку, 70 млн євро — Укргазбанку, 60 млн євро — банку "Львів". Пріоритет — фінансування сталих, екологічних проєктів.

Також ЄІБ надасть гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським банкам — Укргазбанку, банку "Львів", Кредобанку та Піреус Банку. Це дозволить залучити додаткове фінансування для підприємців по всій країні.

Крім того, ЄІБ оголосив про запуск нової програми підготовки інфраструктурних проєктів Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction – Український фонд реконструкції інфраструктури). Ініціатива розроблена у співпраці з Європейською комісією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і має загальний бюджет 30 млн євро. Зокрема, 20 млн євро виділено з пакета підтримки ЄС Ukraine Facility, ще по 5 млн євро надають ЄІБ та ЄБРР. Програма спрямована на підтримку підготовчих етапів — зокрема техніко-економічного обґрунтування, технічної оцінки та планування закупівель — що дозволить пришвидшити реалізацію проєктів відновлення.

Окрім цього, ЄІБ висловив підтримку створенню Європейського флагманського фонду реконструкції України — нового інструменту акціонерного капіталу, який розробляється за участю Єврокомісії та кількох країн-членів ЄС. Мета фонду — мобілізувати щонайменше 500 млн євро для інвестицій у бізнес, що сприятиме післявоєнному відновленню України. До партнерства долучилися уряди Німеччини, Франції, Італії та Польщі, а також національні банки розвитку: KfW, CDP, Proparco та BGK.

Про ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) працює в Україні з 2007 року та з початку повномасштабного вторгнення вже надав країні фінансування на суму 3,6 млрд євро, з яких майже дві третини вже виплачено.

У межах ініціативи "ЄС для України" (EU4U) та як ключовий виконавець пакета фінансової підтримки Ukraine Facility на 2024–2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро, ЄІБ посилює свою діяльність в Україні. Банк працює відповідно до мандату, наданого лідерами ЄС, у тісній координації з Єврокомісією, Європарламентом, державами-членами та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.

Додамо, що станом на лютий 2025 року, за попередніми оцінками зазначалося, що після завершення війни відбудова України може обійтися в 500 мільярдів євро і заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування.