600 млн евро на энергетику, дороги и бизнес: ЕИБ представил новый пакет для Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Еврокомиссия объявили на URC2025 в Риме новый пакет финансирования для Украины на общую сумму 600 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление во время конференции URC2025 в Риме.

Финансирование восстановления Украины

"Соглашения, объявленные сегодня, отражают силу нашей преданности Украине и нашу решимость реагировать на самые неотложные потребности страны — из-за критической инфраструктуры, поддержки бизнеса в Украине и компаний ЕС, желающих торговать и экспортировать в страну", — сказала президент ЕИБ Надежда Кальвиньо.

Европейский инвестиционный банк в рамках нового пакета поддержки Украины в объеме около EUR600 млн, объявленного на URC2025 в Риме, направит финансирование на ключевые направления восстановления страны. Основная часть помощи предоставляется в виде ссуд, подкрепленных гарантиями ЕС.

120 млн евро кредита получит компания "Укргидроэнерго" — средства используют на реконструкцию трех гидроэлектростанций: Каневской, Кременчугской и Днепровской, а также на срочные меры по поддержанию стабильного электроснабжения во время атак на энергосистему.

Еще 100 млн евро будет направлено на модернизацию теплоснабжения. По EUR50 млн получит Укргазбанк и Ощадбанк для последующего кредитования муниципалитетов. Местные власти смогут инвестировать в децентрализованное производство тепла, "зеленую" энергетику и энергоэффективность в социальной инфраструктуре.

Агентство восстановления получит 134 млн евро кредита на восстановление транспортной инфраструктуры, в частности, дорог и мостов, включая трассу М06 Киев-венгерскую границу. Это будет способствовать укреплению логистических связей с ЕС в рамках инициативы "Полосы солидарности".

Для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено три кредита: 100 млн евро — Укрэксимбанк, 70 млн евро — Укргазбанк, 60 млн евро — банка "Львов". Приоритет – финансирование устойчивых, экологических проектов.

Также ЕИБ предоставит гарантии, поддержанные ЕС, четырем украинским банкам — Укргазбанку, банку "Львов", Кредобанку и Пиреус Банку. Это позволит привлечь дополнительное финансирование для предпринимателей по всей стране.

Кроме того, ЕИБ объявил о запуске новой программы подготовки инфраструктурных проектов Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction – Украинский фонд реконструкции инфраструктуры). Инициатива разработана в сотрудничестве с Европейской комиссией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и имеет общий бюджет в 30 млн евро. В частности, 20 млн евро выделено из пакета поддержки ЕС Ukraine Facility, еще по 5 млн евро предоставляют ЕИБ и ЕБРР. Программа направлена на поддержку подготовительных этапов, в частности технико-экономического обоснования, технической оценки и планирования закупок, что позволит ускорить реализацию проектов восстановления.

Кроме того, ЕИБ выразил поддержку созданию Европейского флагманского фонда реконструкции Украины — нового инструмента акционерного капитала, разрабатываемого с участием Еврокомиссии и нескольких стран-членов ЕС. Цель фонда — мобилизовать не менее 500 млн евро для инвестиций в бизнес, что будет способствовать послевоенному восстановлению Украины. К партнерству присоединились правительства Германии, Франции, Италии и Польши, а также национальные банки развития: KfW, CDP, Proparco и BGK.

О ЕИБ

Европейский инвестиционный банк работает в Украине с 2007 года и с начала полномасштабного вторжения уже предоставил стране финансирование на сумму 3,6 млрд евро, из которых почти две трети уже выплачены.

В рамках инициативы "ЕС для Украины" (EU4U) и как ключевой исполнитель пакета финансовой поддержки Ukraine Facility на 2024-2027 годы общим объемом 50 млрд евро, ЕИБ усиливает свою деятельность в Украине. Банк работает в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС, в тесной координации с Еврокомиссией, Европарламентом, государствами-членами и международными партнерами.

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется по меньшей мере в 1 триллион долларов США в течение 14 лет.

Добавим, что на февраль 2025 года, по предварительным оценкам отмечалось, что после завершения войны восстановление Украины может обойтись в 500 миллиардов евро и замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования.