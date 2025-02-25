Восстановление Украины после войны может стоить 500 миллиардов евро — Шмыгаль

По предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования восстановления нашей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совместного заседания правительства и Еврокомиссии.

"Когда мы говорим об восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это значит, по приблизительным подсчетам, что восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро. Но такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы – ключевой задачей на годы вперед", – отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что восстановление Украины потребует финансовых ресурсов, и что одним из главных ресурсов для восстановления нашей страны должны стать замороженные российские активы.

"Пришло уже время конфисковать эти активы. Такое решение будет полностью легитимным, и сейчас пора кристаллизовать соответствующую юридическую основу", — заявил он.

Ранее Delo.ua писало, что Россия может согласиться с использованием 300 миллиардов долларов своих замороженных активов в Европе для послевоенного восстановления Украины. Однако Москва настаивает, что часть средств должна быть использована на находящихся под ее контролем территориях.

Также Европейский Союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 35 млрд евро в 2025 году. Денежные средства поступят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.