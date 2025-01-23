ЕС в 2025 году предоставит Украине €35 миллиардов финансовой помощи

Европейский Союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро в 2025 году. Денежные средства поступят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

" ЕС оказывает финансовую поддержку (Украина – ред.) через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год" , — отметил он в своем сообщении.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025

Кроме того, во время своего визита в Давос Домбровскис провел встречу с первой вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Основной темой обсуждения стал вопрос расширения сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также шаги, направленные на интеграцию Украины в Единый рынок ЕС.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Украина надеется получить от Европейского Союза 30,6 млрд. евро бюджетной поддержки.

Добавим, что в 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений Украины, достигнув 16,1 млрд. евро. Из этой суммы 3 млрд евро составили гранты, а остальные — льготные кредиты.

Напомним, в декабре прошлого года Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы, Транш состоял из кредита и гранта, а деньги пойдут на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования государства.