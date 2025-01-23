ЄС у 2025 році надасть Україні €35 мільярдів фінансової допомоги

Європейський Союз планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти надійдуть у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"ЄС надає фінансову підтримку (Україні – ред.) через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", — зазначив він у своєму повідомленні.

Great to meet with @Svyrydenko_Y, Ukraine’s First Deputy PM, at #Davos2025. We discussed enlargement and steps to bring 🇺🇦 closer to the 🇪🇺EU’s Single Market. The EU is delivering financial support through the G7 ERA loan initiative and the Ukraine Facility, with €35bn for 2025. pic.twitter.com/iHQpg6kl1I — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 22, 2025

Крім того, під час свого візиту до Давоса Домбровскіс провів зустріч із першою віцепрем’єркою України Юлією Свириденко. Основною темою обговорення стало питання розширення співпраці між Україною та Європейським Союзом, а також кроки, спрямовані на інтеграцію України до Єдиного ринку ЄС.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Україна сподівається отримати від Європейського Союзу 30,6 млрд євро бюджетної підтримки.

Додамо, що у 2024 році бюджетна допомога ЄС становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень України, досягнувши 16,1 млрд євро. З цієї суми 3 млрд євро склали грантові кошти, а решта — пільгові кредити.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи. Транш складався з кредиту та гранту, а гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави.