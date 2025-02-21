РФ готова отдать свои $300 млрд замороженных активов на восстановление Украины, но есть условие – СМИ

Россия может согласиться с использованием 300 миллиардов долларов своих замороженных активов в Европе для послевоенного восстановления Украины. Однако Москва настаивает, что часть средств должна быть использована на находящихся под ее контролем территориях.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Это предложение появилось на фоне первых личных переговоров между представителями США и России, состоявшихся 18 февраля в Саудовской Аравии. Ожидается, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время.

Обсуждение этого вопроса между Москвой и Вашингтоном находится на начальной стадии, и Кремль отказывается от официальных комментариев.

В то же время источники сообщают, что Россия может согласиться передать до двух третей своих резервов для восстановления Украины при условии гарантий ответственности и использования части средств на подконтрольных ей территориях.

Европа не готова к компромиссу

Европейские страны, контролирующие большинство замороженных активов, пока не демонстрируют готовности к такому компромиссу. Западные чиновники опасаются юридических последствий конфискации этих средств и возможного ослабления позиций евро как резервной валюты.

Ранее Москва называла планы использования ее активов "ограблением" и рассматривала возможность в ответ конфисковать средства западных компаний в России.

Отмечается, что после вторжения РФ в Украину в 2022 году США, Великобритания и ЕС заблокировали российские активы, хранящиеся в международных финансовых учреждениях. В 2023 году страны G7 заявили, что активы будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, которые, по информации Всемирного банка, составляют более $486 млрд.

А 26 июля Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.