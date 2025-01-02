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В 2024 году в бюджет Украины взыскано 2,5 млрд грн российских активов

Также стартовала работа над специальным реестром по защите депортированных детей.
2,5 млрд грн российских активов пополнили госбюджет Украины.

В 2024 году одним из ключевых достижений Министерства юстиции стало взыскание 2,5 миллиарда гривен российских активов в бюджет Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Главные результаты работы

  • За год были задокументированы тысячи военных преступлений, что помогло создать важную доказательную базу для международных судов и способствовало привлечению к ответственности виновных в нарушении международного права.
  • Министерство юстиции разработало и внедрило вебпортал "Единый национальный портал для сбора фактов нарушений прав человека", позволяющий гражданам и правозащитным организациям подавать данные о нарушениях прав человека, произошедших во время войны.
  • Началась работа над созданием специального реестра для защиты прав депортированных детей. Этот реестр будет способствовать идентификации, регистрации и защите прав детей, ставших жертвами депортации в условиях войны, а также поможет в оказании им помощи.
  • Стартовал прием заявлений в реестр убытков, позволяющий гражданам и предприятиям подавать информацию о поврежденном имуществе, потере жилья, вынужденном переселении, а также смерти или исчезновении близких.

Кроме этого, проделана работа по противодействию рейдерству. Также Украина стала участником Международного уголовного суда.

Фото 2 — В 2024 году в бюджет Украины взыскано 2,5 млрд грн российских активов

Ранее сообщалось, что США предоставит Украине $15 млрд для поддержки социальных и гуманитарных расходов. Денежные средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Добавим, в декабре 2024 года Украина получила более $9,2 млрд. внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.

Автор:
Ольга Опенько