АРМА выявило активы компании, которая сотрудничала с государством-агрессором, на сумму почти 40 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы компании, подозреваемой в пособничестве стране-агрессору.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По данным следствия, участники схемы через фиктивные юридические лица торговали специализированными товарами с представителями государства-агрессора.

По запросу правоохранителей сотрудники АРМА использовали цифровые инструменты и базы данных для обнаружения активов подозреваемых. В результате удалось обнаружить:

объекты нежилой недвижимости;

земельные участки;

автомобильный транспорт;

нематериальные активы, включая права интеллектуальной собственности;

доли в уставных капиталах предприятий;

средства на банковских счетах на сумму около 40 миллионов гривен.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин отметил, что агентство активно реагирует на запросы правоохранительных органов. Выявленные активы уже переданы в орган досудебного расследования для наложения ареста и последующего управления.

"АРМА готова обеспечить поступление в бюджет за счет эффективного управления арестованными активами, выявленными в рамках уголовных производств", — подчеркнул Великореченин.

Напомним, в октябре АРМА в сотрудничестве с Государственным бюро расследований разыскало активы фигурантов уголовного дела, связанного со злоупотреблениями в одном из государственных контролирующих органов.