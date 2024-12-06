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АРМА выявило активы компании, которая сотрудничала с государством-агрессором, на сумму почти 40 млн грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы компании, подозреваемой в пособничестве стране-агрессору.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По данным следствия, участники схемы через фиктивные юридические лица торговали специализированными товарами с представителями государства-агрессора.
По запросу правоохранителей сотрудники АРМА использовали цифровые инструменты и базы данных для обнаружения активов подозреваемых. В результате удалось обнаружить:
- объекты нежилой недвижимости;
- земельные участки;
- автомобильный транспорт;
- нематериальные активы, включая права интеллектуальной собственности;
- доли в уставных капиталах предприятий;
- средства на банковских счетах на сумму около 40 миллионов гривен.
Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин отметил, что агентство активно реагирует на запросы правоохранительных органов. Выявленные активы уже переданы в орган досудебного расследования для наложения ареста и последующего управления.
"АРМА готова обеспечить поступление в бюджет за счет эффективного управления арестованными активами, выявленными в рамках уголовных производств", — подчеркнул Великореченин.
Напомним, в октябре АРМА в сотрудничестве с Государственным бюро расследований разыскало активы фигурантов уголовного дела, связанного со злоупотреблениями в одном из государственных контролирующих органов.