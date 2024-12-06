АРМА виявило активи компанії, яка співпрацювала з державою-агресором, на суму майже 40 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи компанії, що підозрюється у пособництві країні-агресору.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За даними слідства, учасники схеми через фіктивні юридичні особи здійснювали торгівлю спеціалізованими товарами з представниками держави-агресора.

На запит правоохоронців співробітники АРМА використали цифрові інструменти та бази даних для виявлення активів підозрюваних. У результаті вдалося знайти:

об'єкти нежитлової нерухомості;

земельні ділянки;

автомобільний транспорт;

нематеріальні активи, включаючи права інтелектуальної власності;

частки у статутних капіталах підприємств;

кошти на банківських рахунках на суму майже 40 мільйонів гривень.

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін зазначив, що агентство активно реагує на запити правоохоронних органів. Виявлені активи вже передано до органу досудового розслідування для накладення арешту та подальшого управління.

"АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень", — підкреслив Великоречанін.

Нагадаємо, у жовтні АРМА у співпраці з Державним бюро розслідувань розшукало активи фігурантів кримінальної справи, пов'язаної зі зловживаннями в одному з державних контролюючих органів.