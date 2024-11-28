Коррупционными активами чиновников МСЭК хочет управлять АРМА

Коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) должны быть переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов ( АРМА ), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.

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Об этом заявила глава АРМА Елена Дума.

Она акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины.

"Это касается не только дела МСЭК, но и других случаев изъятия необоснованных активов", – убеждена Дума.

По ее мнению, ключевые моменты, требующие внимания:

Отсутствие системной практики ВАКС по передаче необоснованных активов в управление АРМА.

Имеется пробел в применении механизма передачи арестованных активов в управление АРМА.

Экономическая целесообразность: арестованные средства не должны просто храниться в качестве вещественных доказательств.

Дума подчеркнула, что АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов – инвестирования в военные облигации.

"Арестованные миллионы должны работать в интересах государства, а не лежать в сейфах. АРМА уже разыскала значительный объем активов по делу МСЭК — от элитной недвижимости и автомобилей до миллионных сумм на счетах. Большинство этих активов были приобретены во время полномасштабной войны и оформлены на подставных лиц", — подчеркнула Дума.

Она добавила, что АРМА готова к управлению выявленными незаконно приобретенными или необоснованными активами коррупционеров из МСЭК или других сфер, но необходимы соответствующие определения судов о передаче указанных активов.

"Призываю правоохранительные органы, суды и причастные институции к сотрудничеству в решении этой системной проблемы. Каждая гривна коррупционных активов должна работать на восстановление справедливости и укрепления нашего государства", — подытожила глава АРМА.

Дело Крупы

Руководитель медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в Хмельницкой области Татьяна Крупа была разоблачена на незаконном обогащении на миллионы долларов. На следующий день работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главы областной МСЭК и взяли ее под стражу.

Во время обысков у семьи Крупы нашли почти 6 млн долларов в разной валюте только наличными. Кроме этого, по сообщению ГБР, правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время следственных действий руководительница МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки, в которых было полмиллиона долларов.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК, по установлению инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Верховная Рада Украины 20 ноября поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.