В Украине проверят более 1,5 тысяч чиновников с инвалидностью по решению МСЭК

Министерство здравоохранения вместе с правоохранительными органами в течение двух месяцев будет проверено решением медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности должностным лицам.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что на конец ноября 2024 специально созданная межведомственная группа, согласно информации СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора, сформировала перечень из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов. Этот перечень направили на экспертизу, которая должна выяснить, были ли обоснованы решения медико-социальных экспертных комиссий об установлении инвалидности в отношении этих должностных лиц.

В частности, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру:

32% – работники органов налоговой службы Украины;

26% – работники органов прокуратуры;

17% – работники органов таможенной службы;

25% – работники других государственных органов.

В Минздраве добавили, что перечень должностных лиц, дела которых будут пересмотрены, растет по мере поступления дополнительных данных от представителей правоохранительных органов.

В ближайшие два месяца будут продолжаться проверки обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности этим должностным лицам. В случае необоснованного принятия таких решений они будут пересмотрены.

"Липовые" инвалидности

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК к концу текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК относительно установления инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Как отметил Зеленский, было зафиксировано "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — заметил президент.

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельницкой области со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

После этого генпрокурор Андрей Костин сообщил, что подал в отставку.

Верховная Рада Украины 20 ноября поддержала в первом чтении законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.