В Україні перевірять понад 1,5 тисячі чиновників з інвалідністю за рішенням МСЕК

Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронними органами протягом двох місяців перевірять рішення медико-соціальних експертних комісій. про встановлення інвалідності посадовим особам.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що на кінець листопада 2024 року спеціально створена міжвідомча група, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора, сформувала перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Цей перелік скерували на експертизу, яка має з'ясувати, чи були обґрунтованими рішення медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності щодо цих посадовців.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України;

26% – працівники органів прокуратури;

17 % – працівники органів митної служби;

25 % – працівники інших державних органів.

У МОЗ додали, що перелік посадовців, справи яких переглянуть, зростає в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності цим посадовцям. У разі необґрунтованого ухвалення таких рішень їх переглянуть.

"Липові" інвалідності

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Як наголосив Зеленський, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - зауважив президент.

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

Після цього генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.