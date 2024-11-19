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Фейковые инвалидности для уклонения от мобилизации: разоблачены новые схемы МСЭК
В разных областях Украины разоблачены участники схем оформления фиктивных инвалидностей среди должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий ( МСЭК ) и медучреждений. Фейковые диагнозы помогали призывникам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
Так, в трех регионах Украины разоблачены преступные схемы.
Одесса:
Разоблачена группа из семи человек, в состав которой входили заведующий травматологическим отделением, врач-невропатолог, чиновник областного центра МСЭК и четыре гражданских лица. Врачи изготовляли фальшивые медицинские документы, а работница МСЭК обеспечивала положительные решения комиссии. Стоимость "услуг" составляла от 4,5 тысячи до 6 тысяч долл.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Львов:
Четверым врачам МСЭК объявлено подозрение. Они фальсифицировали медицинские документы, на основе которых мужчины призывного возраста безосновательно получали статус инвалидов. Благодаря этому по меньшей мере пять человек смогли уехать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла от 13 тысяч долл.
Киевская область:
Два врача районной больницы за 12 тысяч долл. пообещали мужчине организовать влияние на членов МСЭК для получения группы инвалидности. Медики начали фиктивное лечение пациента, но были задержаны при получении части взятки.
Отмечается, что во время обысков у фигурантов дел были изъяты доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства.
Всем объявлено о подозрении. В зависимости от совершенных правонарушений им инкриминируют злоупотребление влиянием, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, содействие незаконной переправке лиц через границу и выдачу заведомо ложных официальных документов.
Вопрос об избрании мер находится на рассмотрении. Следственные действия продолжаются.
Ранее мы сообщали, что с 1 января 2025 года экспертные группы по оценке повседневного функционирования, включающие практикующих врачей, заменят действующие МСЭК. Они будут работать в современных медицинских учреждениях, оснащенных необходимым оборудованием и профильными специалистами, а также будут иметь возможность оценивать дистанционно или выезжать к пациентам.