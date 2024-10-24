Кто самый богатый из руководителей МСЭК: составлен рейтинг официальных доходов

Руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа оказалась официально самой богатой среди своих коллег на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования изданием "Главком" задекларированных доходов и имущества глав областных центров МСЭК.

Так, за 2023 год Крупа получила 661,5 тысячи гривен зарплаты, 166 тысяч гривен пенсии, а также "другие доходы" в сумме 1,15 миллиона гривен. В банках чиновник хранила 678 тысяч гривен, 15,5 тысячи долларов, 32,5 тысячи евро, а наличными – 15,2 миллиона гривен и 160 тысяч евро.

Члены семьи главы МСЭК Хмельницкой области, согласно е-декларации, владеют 16 домами, впрочем, их общая площадь заявлена лишь как 293 квадратных метра. Также у них три квартиры общей площадью 321 квадратный метр в Хмельницком и 40 земельных участков общей площадью 33,5 га. Кроме того, у семьи есть автомобиль Porsche Cayenne 2019 года выпуска стоимостью 2,5 миллиона гривен.

Впрочем, Государственное бюро расследований, подозревающее Крупу в незаконном обогащении, обнаружило, что в собственности Крупы есть также недвижимость в Австрии, Испании и Турции, а на зарубежных счетах семья накопила почти 2,3 миллиона долларов. 7 октября фигурантку арестовали, ныне она находится в Киевском СИЗО, но продолжает при этом занимать свою должность.

Второй по размеру состояния оказалась Юлия Даниленко, которая с конца 2022 года работает главным врачом Винницкой областной МСЭК. В прошлом году чиновница получила 221,5 тысячи гривен зарплаты, однако "другие доходы" декларантки составили 2,5 миллиона гривен.

В частности, она и ее муж Сергей задекларировали 981 тысячу гривен дохода от ООО "Энера Винница", которое занимается торговлей электроэнергией и входит в группу "Энергетический стандарт" российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина.

На банковских счетах руководительница МСЭК Винницкой области указала 1 миллион гривен и 8,6 тысячи евро, а наличными держала 150 тысяч гривен. Также Даниленко имеют дом площадью 197 квадратных метров и четыре квартиры площадью 225 квадратных метров в Виннице, а еще – 25 земельных участков площадью 16,1 га (из которых пять в аренде).

Задекларированный автопарк чиновницы состоит из Tesla Model 3 2019 года выпуска, которая якобы была куплена по "копеечной" цене 58 тысяч гривен, Mitsubishi Pajero 2016 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска стоимостью 750 тысяч гривен. Кроме того, отмечается, что в течение 2024 года Даниленко раздарила 3 миллиона гривен, однако кому именно — неизвестно.

Третье место в рейтинге самых богатых начальников областных МСЭК занял Владимир Решота из Львова. Его годовая зарплата составила 499 тысяч гривен, пенсия — 120,2 тысячи гривен, однако "другие доходы" также были в разы больше, а именно почти 4 миллиона гривен. В банках Решота хранил 458,5 тысячи гривен, наличными – 252,2 тысячи гривен, 15 тысяч долларов и 8 тысяч евро.

Семья главы МСЭК Львовской области владеет тремя квартирами площадью 217 квадратных метров во Львове, тремя участками площадью 1,7 га, а также автомобилем Toyota Venza 2010 года выпуска стоимостью 226,5 тысячи гривен.

Причем одну из квартир стоимостью 3,9 миллиона гривен и площадью 81 квадратный метр Решота получил в 2023 году на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича.

Кроме указанных лиц, большинство главврачей региональных МСЭК также оказались официальными миллионерами. В частности, это должностные лица из следующих областей:

➡️ Кировоградская — Владимир Бондарь: зарплата – 329,7 тысячи гривен, пенсия – 99,4 тысячи гривен; в банках – 96,4 тысячи гривен, наличными – 1,3 миллиона гривен и 33 тысячи долларов;

➡️ Житомирская — Александр Донец: зарплата – 410 тысяч гривен, другие доходы – 70 тысяч гривен; в банках – 331 тысяча гривен, наличными – 56,5 тысячи гривен;

➡️ Киевская — Наталья Жгилева: зарплата – 398,9 тысячи гривен, другие доходы – 41 тысяча гривен; наличными – 50 тысяч долларов, еще 20 тысяч долларов одолжила третьим лицам;

➡️ Донецкая — Татьяна Гончарова: зарплата – 396,6 тысячи гривен, пенсия – 116,8 тысячи гривен, другие доходы – 673,3 тысячи гривен; в банках — 83 тысячи гривен, наличными – 520 тысяч гривен;

➡️ Полтавская — Дмитрий Паламарчук: зарплата – 844,8 тысячи гривен; наличными держал 200 тысяч гривен и 37 тысяч долларов;

➡️ Луганская — Александр Шеин: зарплата – 594,3 тысячи гривен, пенсия – 74,8 тысячи гривен, другие доходы – 36 тысяч гривен; наличными держал 80 тысяч гривен и 35 тысяч долларов;

➡️ Днепропетровская — Наталья Абраменкова: зарплата – 477 тысяч гривен, другие доходы – 494 тысяч гривен; наличными имела 2 тысячи евро и 8 тысяч долларов;

➡️ Запорожская — Лилия Дырина: зарплата 1 миллион гривен (доход в качестве главы центра первичной медико-санитарной помощи, МСЭК возглавляет лишь с июня 2024 года), другие доходы — 93 тысячи гривен;

➡️ Одесская — Елена Станиславова: зарплата – 353,4 тысячи гривен, пенсия – 123,9 тысячи гривен; наличными – 28 тысяч гривен и 15 тысяч долларов;

➡️ Тернопольская — Игорь Банадыга: зарплата – 564,5 тысячи гривен, пенсия – 99,8 тысячи гривен, другие доходы – 37,1 тысячи гривен; в банках – 535,5 тысячи гривен и 13,4 тысячи долларов;

➡️ Харьковская — Игорь Зиновьев: зарплата – 287,2 тысячи гривен; в наличности держал 810 тысяч гривен;

➡️ Черкасская — Наталья Масенко: зарплата – 430,1 тысячи гривен, пенсия – 90,4 тысячи гривен; в банках – 849,1 тысячи гривен и 4,6 тысячи долларов;

➡️ Черновицкая — Виктория Биволариу: зарплата – 366,5 тысячи гривен; наличными держала 28 тысяч долларов и 14 тысяч евро.

В свою очередь, глава Центральной МСЭК Владимир Марунич задекларировал 322,5 тысячи гривен зарплаты, 161,1 тысячи гривен пенсии и 23,3 тысячи гривен других доходов. На счетах в банках у него указано 111,6 тысячи гривен, наличными же – 500 тысяч гривен и 45 тысяч долларов.

Руководитель Закарпатского областного центра МСЭК Юрий Веклинец, занимавший должность с 2017 года и уволившийся 21 октября, указал в е-декларации 378,6 тысячи гривен зарплаты, 151,1 тысячи гривен пенсии и 12,5 тысячи гривен других доходов. Наличность чиновник указал в сумме 220 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

Именно его на следующий день, 22 октября, разоблачила Служба безопасности Украины. Было заявлено, что Веклинец, который сам является бывшим сотрудником СБУ, с тремя сообщниками за взятки оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета.

Кто среди самых скромных

Остальные шесть глав областных МСЭК задекларировали в 2023 году меньшие совокупные доходы. Речь идет о руководителях МСЭК Ровенской области Ольге Смолярчук (409 тысяч гривен), Ивано-Франковской — Михаиле Кулайце (432 тысячи гривен), Николаевской — Вере Беляковой (518,1 тысячи гривен), Волынской — Василии Тимощуке (722 тысячи гривен), Сумской — Валентине Пьянтковской (821,3 тысячи гривен), Черниговской — Богдане Павлюке (877 тысяч гривен).

При этом 22 октября у Беляковой и ее сына в ходе обысков нашли более 450 тысяч незадекларированных долларов и коллекцию ювелирных изделий. В сообщении правоохранители также говорилось, что с целью сокрытия нелегальных доходов она оформила три квартиры на сына.

Сам сын еще до войны получил гражданство России, как собственно, и муж чиновницы (которого она, однако, перестала указывать в декларациях после 2019 года). Также примечательно, что Белякова, оформившая в прошлом году себе инвалидность II группы, обеспечила статус инвалида еще и упомянутому 24-летнему сыну.

Напомним, что после скандала вокруг разоблачения 4 октября Крупы в незаконном обогащении начались, в частности, проверки обоснованности решений МСЭК об установлении инвалидности мужчин 18-60 лет, оформленным во время военного положения.

Более того, Совет национальной безопасности и обороны 22 октября решил вообще ликвидировать все МСЭК до конца текущего года. Также решено в течение трех месяцев проверять решения МСЭК об установлении инвалидности чиновникам.

В частности, оказалось, что в Хмельницкой области такой статус имел 30% прокуроров, а в Черкасской — более 27%. Учитывая это, 22 октября подал в отставку и генеральный прокурор Андрей Костин.