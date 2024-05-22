НАБУ вручило подозрение в незаконном обогащении экс-заместителю главы ОП Андрею Смирнову

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 22 мая сообщило о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год должностное лицо (занимавшее должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины в 2019-2024 годах) приобрело активы на сумму 17,1 млн гривен при официальном доходе и сбережениях только 1,3 млн гривен. Разница в 15,7 млн. гривен составляет необоснованное обогащение.

В частности, Смирнов приобрел два автомобиля Mercedes и Volkswagen, два мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок в Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, экс-чиновник оформил подавляющую его часть на родного брата, сохранив при этом фактическое право распоряжаться активами. Один мотоцикл сначала был записан на друга Смирнова, а впоследствии переоформлен на него самого.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ добавили, что разоблачение преступления стало возможным благодаря журналистскому расследованию "Украинской правды" и при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, 29 марта указом №205/2024 Зеленский уволил с должности заместителей руководителя ОП Андрея Ермака Андрея Смирнова.