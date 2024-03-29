Зеленский сменил двух заместителей Ермака и согласовал кандидатуру Данилова на посла в Молдове

29 марта президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд кадровых назначений и увольнений в Офисе президента. Согласно указам, глава государства уволил двух заместителей руководителя ОП Андрея Ермака и назначил на их место новых.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

Указами №205/2024 и №203/2024 Зеленский уволил с должностей заместителей Смирнова Андрея и Днепрова Алексея.

"Уволить Смирнова Андрея Александровича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. (…) Уволить Днепрова Алексея Сергеевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в текстах.

Соответственно, указами №206/2024 и №204/2024, на должности заместителей Ермака назначена Ирина Мудра и Елена Ковальская.

"Назначить Мудрую Ирину Романовну заместителем руководителя Офиса президента Украины. (…) Назначить Ковальскую Елену Александровну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указах.

Данилов может стать послом в Молдове

Также Зеленский подтвердил в своем вечернем обращении информацию о том, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу по дипломатическому направлению.

"Я согласовал его кандидатуру как нового посла нашего государства в Республике Молдова", – рассказал президент.

В подтверждение этого, на сайте президента опубликован указ №192/2024, согласно которому посол Украины в Республике Молдова уволен с его должности.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте.

Следует отметить, что Зеленский согласовал кандидатуру Данилова, но еще не назначил его послом. Сделать это официально станет возможно после того, как кандидатуру Данилова согласует Молдова.

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский указом №186/202 уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В тот же день нардеп Алексей Гончаренко написал, что бывшего секретаря СНБО отправят послом в Норвегию.