Зеленський змінив двох заступників Єрмака та погодив кандидатуру Данилова на посла у Молдові

29 березня президент України Володимир Зеленський здійснив низку кадрових призначень і звільнень у Офісі президента. Згідно з указами, глава держави звільнив двох заступників керівника ОП Андрія Єрмака і призначив на їх місце нових.

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Відповідні укази опубліковані на сайті ОП.

Указами №205/2024 та №203/2024 Зеленський звільнив з посад заступників Смирнова Андрія та Дніпрова Олексія.

"Звільнити Смирнова Андрія Олександровича з посади заступника керівника Офісу президента України. (…) Звільнити Дніпрова Олексія Сергійовича з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в текстах.

Відповідно, указами №206/2024 та №204/2024, на посади заступників Єрмака призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську.

"Призначити Мудру Ірину Романівну заступником керівника Офісу президента України. (…) Призначити Ковальську Олену Олександрівну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указах.

Данилов може стати послом у Молдові

Також Зеленський підтвердив у своєму вечірньому зверненні інформацію про те, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі.

"Я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова", - розповів президент.

На підтвердження цього, на сайті президента опублікований указ №192/2024, згідно з яким посла України в Республіці Молдова звільнено з його посади.

"Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова", - йдеться в тексті.

Слід зазначити, що Зеленський лише погодив кандидатуру Данілова, але ще не призначив його послом. Зробити це офіційно стане можливо після того, якщо кандидатуру Данілова погодить Молдова.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський указом №186/202 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Того ж дня, нардеп Олексій Гончаренко написав, що колишнього секретаря РНБО відправлять послом у Норвегію.