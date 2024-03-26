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Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО
26 березня президент Володимир Зеленський указом №186/202 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
На його місце призначено колишнього голову Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка.
"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України… Призначити Литвиненко Олександра Валерійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указах, опублікованих на сайті ОП.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Для того, щоб призначити Литвиненка на цю посаду, Зеленський звільнив його з посади голови Служби зовнішньої розвідки, а замість нього призначив Олега Іващенка.
"Звільнити Литвиненка Олександра Валерійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України… Призначити Іващенка Олега Івановича Головою Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указах №187/2024 та №189/2024.
Варто зазначити, нещодавно Данілов зневажливо висловився на адресу спецпредставника Китаю у справах Євразії: перед цим Лі Хуей, який раніше обіймав посаду посла в РФ, заявив, що Росія та Україна сподіваються, що війна може завершитися завдяки переговорам.
"Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями так брати і розкидатися. Тому що якомусь Хуї, я перепрошую, чи ще комусь там [здалося], що вони мають це вирішувати? Це буде вирішувати народ України на чолі з президентом", - заявив секретар РНБО на адресу китайського дипломата, ім'я якого у загальноприйнятій системі латинізації записується як Huī.
Що відомо про Олександра Литвиненко
З травня 2005 по грудень 2007 — Литвиненко був керівником управління з питань державної безпеки і експертної комісії, керував Департаментом з питань державної безпеки Апарату РНБО України.
З грудня 2007 по серпень 2009 р. був заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України. З серпня 2009 по 2010 рік — обіймав посаду радника директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України.
З 5 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Також Литвиненко був заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень (червень 2010 - березень 2014 року), а з серпня 2019 р. — директор Національного інституту стратегічних досліджень.
Окрім цього, він з 27 березня по 4 квітня 2014 р. був радником генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".
23 липня 2021 року президент Зеленський призначив Литвиненка Головою Служби зовнішньої розвідки України.
Кадрові зміни 2024 року
Зауважимо, що з початку 2024 року, Зеленський змінив значну частину командування у Збройних силах. Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.
10 лютого новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шапталу.
11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО. Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Крім того, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Содолю.
Також президент призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Максима Миргородського .
Указом президент Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ