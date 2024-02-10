Зеленський призначив начальником Генштабу ЗСУ Баргилевича: що про нього відомо

Новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шептала.

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Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента України :

№64/2024 Про звільнення А.Баргилевича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України

Про звільнення А.Баргилевича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України №65/2024 Про звільнення С.Шаптали з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Про звільнення С.Шаптали з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України №66/2024 Про призначення А.Баргилевича начальником Генерального штабу Збройних Сил України

Як зауважив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, він провів наради з командуванням Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - прокоментував Зеленський.

Він додав, що сьогодні Сирський запропонував кандидатури своїх заступників, укази про їх призначення будуть незабаром підписані.

"Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про Анатолія Баргилевича

Анатолію Баргилевичу 54 роки. Військову освіту він отримав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Звання генерал-майором отримав у 2017 році.

Генерал-майор Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

У 2016 році за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української з нагоди Дня Збройних Сил України був нагороджений орденом Данила Галицького.

З 9 жовтня 2023 року Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Його призначили замість Ігоря Танцюри.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ вже розповів, якими будуть його пріоритети на новій посаді. На його думку, лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху.