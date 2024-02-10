Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ Баргилевича: что о нем известно

Новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шептала.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины:

№64/2024 Об увольнении А.Баргилевича с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины

Об увольнении А.Баргилевича с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины №65/2024 Об увольнении С.Шаптала с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины

№66/2024 О назначении А.Баргилевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Как заметил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, он провел совещания с командованием Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым.

"По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели", - прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что сегодня Сырский предложил кандидатуры своих заместителей, указы об их назначении будут вскоре подписаны.

"Также определены заместители начальника Генерального штаба. Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", - подчеркнул Зеленский.

Что известно об Анатолии Баргилевиче

Анатолию Баргилевичу 54 года. Военное образование он получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. Звание генерал-майором получил в 2017 году.

Генерал-майор Баргилевич ранее был командующим территориальной обороной Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. До этого, с 2020-го - заместителем командующего ВС ВСУ по территориальной обороне.

В 2016 году за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинской по случаю Дня Вооруженных Сил Украины был награжден орденом Даниила Галицкого.

С 9 октября 2023 Анатолий Баргилевич был командующим Сил территориальной обороны ВСУ. Его назначили вместо Игоря Танцуры.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ уже рассказал, какими будут его приоритеты на новой должности. По его мнению, только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.