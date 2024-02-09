Новый главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, какими будут его приоритеты и задачи

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какими будут его приоритеты на должности. По его мнению, только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом он написал в telegram.

Жизнь и здоровье военных – главная ценность

Сырский поблагодарил всех, с кем служил в Сухопутных войсках ВСУ (он был командующим этого рода войск до назначения).

Главнокомандующий ВСУ отметил, что знать все без исключения нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке – задача штабов всех уровней.

Сырский подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии.

Новые задачи

Также главнокомандующий ВСУ очертил новые задачи, стоящие на повестке дня.

Среди них:

Четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новом оружии. Быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей.

Внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы, являющихся одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.

Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным.



"Лишь изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Кто такой Александр Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Владимирской области (РФ).

В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 – окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 – Национальную академию обороны Украины. С 2017 командовал Антитеррористической операцией, а в 2019 стал командующим Объединенных сил. В 2020 году получил звание генерал-полковника.

Его называют лицом украинского контрнаступления. С первых дней полномасштабного вторжения он возглавил оборону Киева, а также спланировал Харьковскую и Лиманскую контрнаступательные операции осенью 2022 года. Далее Сырский командовал операцией на Бахмутском направлении, где ВСУ нанесли колоссальные потери оккупантам. В ходе летнего контрнаступления 2023 украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута.

Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников в эпицентре боевых действий на востоке страны, чтобы на месте проанализировать тактику, определить проблемные вопросы и поддержать военных.