Новий головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, якими будуть його пріоритети на посаді

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, якими будуть його пріоритети на новій посаді. На його думку, лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху.

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Про це він написав у telegram.

Життя і здоров’я військових - головна цінність

Сирський подякував усім, з ким служив у Сухопутних військах ЗСУ (він був командувачем цього роду військ до призначення).

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці - завдання штабів усіх рівнів.

Сирський підкреслив, що життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії.

Нові завдання

Також головнокомандувач ЗСУ окреслив нові завдання, що стоять на порядку денному.

Серед них:

Чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин.

Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, що є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.



"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Хто такий Олександр Сирський

Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Владимирської області (РФ).

У 1982 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 - закінчив з відзнакою Академію Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень), у 2005 – Національну академію оборони України. З 2017 року командував Антитерористичною операцією, а у 2019-му став командувачем Об'єднаних сил. У 2020 році отримав звання генерал-полковника.

Його називають обличчям українського контрнаступу. З перших днів повномасштабного вторгнення він очолив оборону Києва, а також спланував Харківську та Лиманську контрнаступальні операції восени 2022 року. Далі Сирський командував операцією на Бахмутському напрямку, де ЗСУ спричинили колосальні втрати окупантам. В ході літнього контрнаступу 2023 року українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута.

Зазначимо, що Сирський регулярно відвідує передові позиції захисників у епіцентрі бойових дій на сході країни, аби на місці проаналізувати тактику, визначити проблемні питання та підтримати військових.