Зеленский назначил Сырского вместо Залужного на пост главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Сырский.

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Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

Напомним, Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года.

До этого он в 2019-2021 годах был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, в 2018-2019 годах - первым заместителем начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, в 2017-2018 годах - начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ОК "Запад", в 2016-2017 годах - замкомандующего войсками ОК "Юг", в 2015-2016 годах - замкомандующего войсками по боевой подготовке ОК "Восток".

В 2014-2015 годах Залужный занимал должность заместителя начальника управления боевой подготовки Командования СВ ВСУ, в 2009-2012 годах - командира 51-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса СВ ВСУ, в 2007-2009 годах - 24-й отдельной механизированной бригады этого же корпуса СВ ВСУ. Ранее с 1997 года проходил службу в должностях командира взвода, роты и батальона.

Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области, который в 2022 году был переименован в Звягель. Первое высшее образование бывший уже руководитель ВСУ получил в 1997 году, окончив с отличием Одесский институт сухопутных войск. Образование оперативно-тактического уровня он получил, окончив в 2007 году Национальную академию обороны Украины, а оперативно-стратегического уровня – в 2014 году, окончив Национальный университет обороны Украины имени Черняховского.

Напомним при этом, что вопрос вероятного конфликта между Зеленским и Залужным с последующим возможным увольнением последнего с должности обсуждался по меньшей мере уже несколько месяцев.

Активизировались такие разговоры в ноябре 2023 года, когда в британском издании The Economist вышла статья за авторством главкома ВСУ, в которой он изложил свое видение актуальной стадии войны с Россией, причин ее затягивания и способов выхода из этой ситуации.

Не раз намекал на такой конфликт и сам Зеленский. В частности, еще в конце ноября 2023 года он называл "огромной ошибкой" то, что "руководящий войной человек на словах и на передовой ведет себя как политик, а не как военный". Впрочем, любых публичных заявлений Залужный, будучи в должности, избегал.

Вечером 29 января ряд СМИ и политических деятелей сообщили о якобы увольнении Залужного, однако эта информация не подтвердилась. В дальнейшем СМИ сообщали, что Залужный действительно посещал в тот день Офис президента, где глава государства ему якобы предложил подать в отставку, на что тот не согласился. Впрочем, официально информация о такой встрече не комментировалась.

1 февраля вышла еще одна статья Залужного – на сайте американского телеканала CNN. В ней он перечислил основные вызовы для возможности продолжать войну, выступил за создание новой государственной системы технологического перевооружения и отметил необходимость внедрения новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом существующих ограничений.

В свою очередь, в интервью итальянскому телеканалу Rai, обнародованном 4 февраля, Зеленский заявил, что думает не только о замене Залужного, но и о "перезагрузке и новом начале" для всего руководства страны, а не только военной вертикали.

Кто такой Александр Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области (РФ).

В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 – окончил с отличием Академию Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 – Национальную академию обороны Украины. С 2017 командовал Антитеррористической операцией, а в 2019 стал командующим Объединенных сил. В 2020 году получил звание генерал-полковника.

Его называют лицом украинского контрнаступления. С первых дней полномасштабного вторжения он возглавил оборону Киева, а также спланировал харьковскую и лиманскую контрнаступательные операции осенью 2022 года. Далее Сырский командовал операцией на Бахмутском направлении, где ВСУ нанесли колоссальные потери окупантам. В ходе летнего контрнаступления 2023 года украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута.

Александр Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников в эпицентре боевых действий на востоке, чтобы на месте проанализировать тактику, определить проблемные вопросы и поддержать наших воинов.