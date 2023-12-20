Как украинцы относятся к возможной отставке Залужного, - опрос

92% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, 72% опрошенных негативно отнеслись бы к его возможной отставке. Украинцы разделились поровну в оценке того, действительно ли между президентом Владимиром Зеленским и Залужным существует конфликт.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Возможная отставка Залужного

Отмечается, что 72% украинцев негативно отнеслись бы к решению президента Владимира Зеленского отправить Залужного в отставку.

Только 2% респондентов отнеслись к этому решению положительно. Еще 21% испытывают нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.

Социологи отмечают, что даже среди доверяющих Зеленскому респондентов 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного, и лишь 3% отнеслись бы к этому положительно.

Также негативно бы восприняли эту кадровую замену во всех регионах Украины.

Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным

Украинцы разделились поровну в оценке того, действительно ли между президентом Владимиром Зеленским и Залужным есть конфликт.

В то, что между президентом и главнокомандующим могут быть определенные разногласия, верят чуть меньше половины украинцев — 43%. Впрочем, из них только 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными.

Вообще не считают, что есть определенный конфликт — 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением.

"Украинцы рассчитывают на слаженное и конструктивное сотрудничество между военным командованием и политическим руководством страны. Можем видеть, что Залужный сохраняет высокое общественное доверие и в целом украинцы невосприимчивы к критике, которая может звучать. И учитывая текущую ситуацию с общественной поддержкой различных институтов, скорее, негативно скажется не на нем, а на в целом политической власти Украины", - комментируют в КМИС.

Доверие украинцев к Зеленскому и Залужному

Напомним, согласно опросу КМИС, абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы – как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Валерию Залужному (не доверяют – всего 4%).

В настоящее время 62% опрошенных доверяют президенту, а не доверяют – 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли – 5%.