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Как украинцы относятся к возможной отставке Залужного, - опрос
92% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, 72% опрошенных негативно отнеслись бы к его возможной отставке. Украинцы разделились поровну в оценке того, действительно ли между президентом Владимиром Зеленским и Залужным существует конфликт.
Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Возможная отставка Залужного
Отмечается, что 72% украинцев негативно отнеслись бы к решению президента Владимира Зеленского отправить Залужного в отставку.
Только 2% респондентов отнеслись к этому решению положительно. Еще 21% испытывают нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Социологи отмечают, что даже среди доверяющих Зеленскому респондентов 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного, и лишь 3% отнеслись бы к этому положительно.
Также негативно бы восприняли эту кадровую замену во всех регионах Украины.
Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным
Украинцы разделились поровну в оценке того, действительно ли между президентом Владимиром Зеленским и Залужным есть конфликт.
В то, что между президентом и главнокомандующим могут быть определенные разногласия, верят чуть меньше половины украинцев — 43%. Впрочем, из них только 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными.
Вообще не считают, что есть определенный конфликт — 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением.
"Украинцы рассчитывают на слаженное и конструктивное сотрудничество между военным командованием и политическим руководством страны. Можем видеть, что Залужный сохраняет высокое общественное доверие и в целом украинцы невосприимчивы к критике, которая может звучать. И учитывая текущую ситуацию с общественной поддержкой различных институтов, скорее, негативно скажется не на нем, а на в целом политической власти Украины", - комментируют в КМИС.
Доверие украинцев к Зеленскому и Залужному
Напомним, согласно опросу КМИС, абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы – как и в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Валерию Залужному (не доверяют – всего 4%).
В настоящее время 62% опрошенных доверяют президенту, а не доверяют – 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли – 5%.