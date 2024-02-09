Сырский – новый главнокомандующий: что о нем следует знать и чего ожидать

Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил нового главнокомандующего ВСУ – им стал Герой Украины Александр Сырский. До того, как возглавить украинскую армию он командовал Сухопутными войсками и организовал не одну успешную военную операцию.

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О том, кто такой Сырский и какое значение будет иметь его боевой опыт для победы Украины в войне, рассказал политолог Андрей Миселюк изданию "Главком".

Эксперт допускает, что именно из-за умения генерала планировать и проводить успешные операции на поле боя президент избрал его кандидатуру на должность главкома. В частности, на счету Сырского оборона Киева и освобождение Харьковской области. Он также сделал несколько важных шагов перед вторжением РФ в 2022 году, которые позволили уберечь военную технику от прямых ударов в первые дни войны.

"В принципе, все логично. Потому что человек последние 10 лет провел на войне. И точно знает, чем живет и дышит армия. Тогда, в 2014 году, Сырский возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево", - отмечает Миселюк.

Что известно о Сырском и его боевом опыте

Главком сыграл немаловажную роль в проведении Антитеррористической операции (АТО). В 2016-м он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а с 2017 года возглавил штаб АТО. После завершения сделки тогдашний президент Петр Порошенко назначил Сырского руководителем Операции Объединенных сил (ООС). Впоследствии он возглавил Сухопутные войска ВСУ.

После вторжения Сырский спланировал оборону Киева, за успешность этой операции президент Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" "за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский присвоил Сырскому звание Героя Украины за оборону Киева/Фото: ОП

"Поэтому как бы всевозможные кремлевские пропагандисты не упрекали генерала в его рождении в России, но война показала, кто является настоящим патриотом Украины. Издание "Spiegel" как-то назвало эту деталь биографии Сырского "одной из горьких ироний нынешней войны", - подчеркивает Миселюк.

Эксперт также отмечает, что Сырский является боевым генералом, ведь прошел все командные ступени . Решение о его назначении на должность главкома, уверен политолог, мотивировано именно большим опытом на поле боя.

Кроме того, новый главнокомандующий глубоко осведомлен о стандартах НАТО. Знания и опыт он успешно применял не только во время обороны столицы, но и в других операциях. В частности, Сырский подал идею и спланировал освобождение Харьковской области. Он также активно участвовал в планировании и ведении операции по освобождению Херсона.