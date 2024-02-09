Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины бывшего главнокомандующего Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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Соответствующие указы №57 и №61 были опубликованы 8 февраля на сайте Офиса президента.

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", - говорится в указе.

Находящийся в звании генерал-лейтенанта Буданову звание Герой Украины Зеленский присвоил за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Руководитель ГУР также получил орден "Золотая Звезда".

Увольнение Залужного

Напомним, вчера Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а вместо него был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Залужный был главкомом с 27 июля 2021 года.

Позже на сайте президента Украины появились соответствующие указы: №59/2024 "Об увольнении В.Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины" и №60/2024 "О назначении А.Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины".

Разговоры о возможном увольнении Залужного начались в ноябре 2023 года, когда в британском издании The Economist вышла его статья, в которой он изложил свое видение актуальной стадии войны с Россией, причин ее затягивания и способов выхода из сложившейся ситуации.

Сам Зеленский также намекал на конфликт с Залужным. В частности, еще в конце ноября 2023 года он называл "огромной ошибкой" то, что человек, "управляющий войной, на словах и на передовой ведет себя как политик, а не как военный". Впрочем, любых публичных заявлений Залужный, будучи в должности, избегал.

В интервью итальянскому телеканалу Rai, обнародованном 4 февраля, Зеленский заявил, что думает не только о замене Залужного, но и о "перезагрузке и новом начале" для всего руководства страны, а не только военной вертикали.