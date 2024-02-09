Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Героя України колишнього головнокомандувача Валерія Залужного та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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Відповідні укази №57 та №61 опубліковані 8 лютого на сайті Офісу президента.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - йдеться в указі.

Буданову, який перебуває у званні генерал-лейтенанта, звання Герой України Зеленський присвоїв за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Очільник ГУР також отримав орден "Золота Зірка".

Звільнення Залужного

Нагадаємо, вчора Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України, а замість нього було призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Залужний був головкомом з 27 липня 2021 року.

Пізніше на сайті президента України з'явилися відповідні укази: №59/2024 "Про звільнення В.Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України" та №60/2024 "Про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України".

Розмови, про можливе звільненні Залужного почалися у листопаді 2023 року, коли в британському виданні The Economist вийшла його стаття, у якій він виклав своє бачення актуальної стадії війни з Росією, причин її затягування та способів виходу з цієї ситуації.

Сам Зеленський також натякав на конфлікт із Залужним. Зокрема, ще наприкінці листопада 2023 року він називав "величезною помилкою" те, що людина, яка "керує війною, на словах і на передовій поводиться як політик, а не як військовий". Втім, будь-яких публічних заяв Залужний, перебуваючи на посаді, уникав.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai, оприлюдненому 4 лютого, Зеленський заявив, що думає не тільки про заміну Залужного, а й про "перезавантаження й новий початок" для всього керівництва країни, а не тільки військової вертикалі.