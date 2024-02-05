"Це правда": Зеленський прокоментував намір звільнити Залужного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над кадровими змінами, зокрема, у військовій сфері.

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Про це Зеленський заявив у інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

Необхідне перезавантаження та новий початок

Зеленський вперше прокоментував інформацію про можливе звільнення Валерія Залужного. Президент заявив, що розмірковує над звільненням не тільки головнокомандувача, а й інших керівних осіб країни.

"Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише у військовому секторі, я думаю про цю заміну, це правда", - зауважив гарант.

Він додав, що якщо Україна хоче перемогти, то всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевнені в перемозі, не повинні падати духом та опускати руки.

За словами президента, необхідне перезавантаження та новий початок.

"Тому я говорю про перезапуск. І я маю на увазі дещо серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", - підкреслив президент.

Ситуація на фронті

"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт. Були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів недостатньо, нам потрібні сучасні технічні засоби", - наголосив Зеленський.

За його словами, в окупації залишаються близько 26% території країни. Водночас президент переконаний, що РФ не має потенціалу для продовження наступу.

Говорячи про досягнення ЗСУ, Зеленський згадав втрати Чорноморського флоту Росії та запуск зернового коридору без участі Росії.

"Тож ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно", — підкреслив президент.

У Білому домі прокоментували ймовірне звільнення Залужного

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що кадрові рішення у Збройних Силах України є "питаннями української влади".

"Кадрові рішення у Збройних Силах України - це питання українського уряду. Це не те, про що уряд США повинен зважувати в той чи інший бік", - підкреслив Салліван.

Він додав, що США залишаються осторонь цього питання.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення", - зауважив Салліван.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для ЗСУ, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, видання The Washington Post писало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

"Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом", - пише видання.

Серед ймовірних кандидатів на заміну Залужному називають очільника ГУР Кирила Буданова та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.