ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту РФ, - Міноборони Великобританії

Удар українських сил по російському військовому кораблю у Феодосії в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Останній випадок зі знищенням корабля путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії", - зауважив Шаппс.

Він підкреслив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня в місті Феодосія в тимчасово окупованому Криму ЗСУ знищили в порту російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який перевозив ударні дрони.

Як повідомляють російські ЗМІ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у районі Феодосії в окупованому Криму.

Удари ЗСУ по кораблям РФ

У результаті нічної операції 10 листопада на території тимчасово окупованого Криму у селищі Чорноморське українськими воїнами було уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.

4 листопада українські війська завдали успішного удару по російській морській та портовій інфраструктурі, а саме - верфі "Залив" в окупованому Криму та пошкодили корабель "Аскольд".

Також удар, завданий по судноремонтному заводу у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту було завдано суттєвої шкоди.